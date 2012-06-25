Укрзалізниця спростовує інформацію про зв'язок різанини з Hyundai

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» наголошує, що інформація про можливі причини конфлікту, яка була поширена ЗМІ у неділю, 24 червня, є недостовірною і непідтвердженою.

Зокрема, "у п`ятницю, 22 червня, не було зафіксовано несправностей в роботі поїзда «Український експрес». До того ж, ремонт цих поїздів проходить у Києві, а не в Донецьку. Таким чином, версія про зв`язок інциденту з поломкою поїзда не має підстав", - зазначають в «Укрзалізниці».

Коментуючи інцидент в Донецьку, в «Укрзалізниці» також зазначають, що, «оскільки конфлікт стався вночі, після закінчення робочого часу працівників станції, МВС України розглядає версію про побутові причини інциденту».

«Державна адміністрація залізничного транспорту України підтверджує, що вночі 23 червня на території вагонного депо станції Донецьк стався безпрецедентний випадок, у результаті якого двоє людей опинилися в лікарні з ножовими пораненнями. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, підозрюваного у здійсненні нападу заарештовано, ведеться слідство», - йдеться в офіційному повідомленні «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, вночі 23 червня на Донецькій залізниці виникла бійка між трьома працівниками депо, у результаті якої двоє з них одержали ножові поранення.

Нагадаємо, для забезпечення обслуговування поїздів «Укрзалізниця» на базі депо Дарниця в Києві підготувала Центр технічного обслуговування міжрегіональних електропоїздів. Робота з організації Центру обслуговування швидкісних поїздів розпочалася у вересні 2011 року. У Центрі організовано вагономийний комплекс і ремонтний-екіпірувальний цех. З 1 червня 2012 року набув чинності договір з компанією «Хюндай Корпорейшн» про сервісне обслуговування поїздів Hyundai строком на 5 років.