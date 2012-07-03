Україна не змогла вчасно домовитися про «відкрите небо» з ЄС

Україна не змогла підписати угоду з Євросоюзом про спільний авіаційний простір в заявлені терміни. Про це пише Коммерсант-Україна.

Завершити до 2 липня переговори про укладення угоди з Євросоюзом про спільний авіаційний простір, або так зване "Відкрите небо", президент України Віктор Янукович доручив уряду ще 29 лютого. Спільний авіаційний простір (САП) дозволить авіакомпаніям України та ЄС отримати безперешкодний доступ на маршрути між країнами і всередині України. Зараз ці відносини регулюються міжурядовими угодами.

Проте українські міністерства і відомства не вклалися в заявлені терміни. У прес-службі Державіаслужби, відповідальної в тому числі за переговори з ЄС і Єврокомісією, розповіли, що терміни швидше за все будуть перенесені. "Враховуючи домовленості з європейською стороною, Мінінфраструктури просить президента продовжити термін до 1 січня 2013 року", - повідомили в міністерстві. У прес-службі Єврокомісії (ЄК) на запит поки не відповіли.

Реальною перешкодою для підписання договору про САП є не візовий режим з Європою, а технічні питання невідповідності систем сертифікації літаків в ЄС і Україною, відзначають у Державіаслужбі. Ключовим питанням, на якому наполягає Україна, є допуск на ринок авіаперевезень і робіт в рамках САП частини парку сертифікованих в Україні повітряних суден української реєстрації (розробки Україні та СРСР).

Але в ЄК наполягають на тому, щоб, згідно з Регламентом ЄС N216/2008, з українського Держреєстру цивільних повітряних суден були виведені всі не сертифіковані Європейським агентством з безпеки польотів (EASA) повітряні судна. Крім того, Україна має передати повноваження з сертифікації авіатехніки EASA. В Державіаслужбі заперечують, що, відповідно до вимог чиказької Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Україна як розробник і виробник авіатехніки залишається відповідальною за підтримання льотної придатності десятків тисяч несертифікованих EASA повітряних суден та їх компонентів, а тому не може піти на такі умови.

Щоб вирішити цю проблему, сторони провели ряд неофіційних зустрічей в 2011-2012 роках. Остання консультація відбулася 8 червня в Києві.

Україні не варто поспішати з підписанням цієї угоди, вважає експерт Центру політичного і економічного аналізу Ірина Кава. "САП буде згубно для українських перевізників. Держава не може справитися з внутрішньою монополією на авіаперевезення, а захистити авіакомпанії від європейських не зможе тим більше", - впевнена експерт.

Зараз сертифікат EASA має тільки Ан-26, зазначив Дмитро Ківа. "Всі інші наші літаки, в тому числі" Руслан "і Ан-148, зараз літають над Європою без цього сертифіката. Претензій до них немає", - зазначив він. Пан Ківа пояснює, що в "Антонові" не проти сертифікувати і решту техніки, однак зараз сертифікація кожного типу літаків обходиться в $ 40 млн на рік. "Це вимога ЄС є неприйнятною", - відзначає він.