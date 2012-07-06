Прокуратура взялася за міліціонерів-мародерів, які обікрали під час обшуку будинок в Ялті

Як повідомляє прес-служба Кримського управління МВС, днями в ЗМІ з'явилася інформація про численні порушення при обшуку, проведеному наприкінці червня. "За цим фактом співробітниками Управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки МВС України проведено службове розслідування, матеріали якого вже направлено до прокуратури для ухвалення відповідного рішення", - говориться в прес-релізі.

Обшук проводився в будинку жительки Ялти. Співробітники міліції шукали наркотики. Жінка надала одному з кримських Інтернет-ЗМІ - "Центру журналістських розслідувань" - відеозапис з камер спостереження, де зафіксовано, як міліціонери нецензурно висловлюються і виносять з будинку цінні речі. Жінка заявила про зникнення антикваріату, алкоголю тощо загальною вартістю 340 тис. грн.

Разом з тим, інтернет-видання "Крим. Коментарі" повідомляє з посиланням на джерело в прокуратурі, що в будинку знайшли марихуану і ангідрид оцтової кислоти, з яких вийшло б 60 тисяч доз наркотиків.

Від офіційних коментарів прокуратура поки що утримується.