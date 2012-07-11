Судно з російсько-українським екіпажем затримали через "небезпечний вантаж"

Грецька берегова охорона повідомила сьогодні, що в понеділок, 9 липня, на добу затримала для огляду і згодом відпустила судно Chariot з російсько-українським екіпажем.

Підставою для огляду берегова охорона назвала "небезпечний вантаж", який нібито знаходився на судні, однак джерело в Афінах, знайоме з ситуацією, повідомило РІА «Новости», що "грецька влада підозрювала, що на судні знаходиться контрабандний вантаж".

За словами джерела, судно перевозило зброю українського виробництва і прямувало з порту Миколаїв (України) у Бар (Чорногорія) і далі в Алжир.

"На борту була зброя для Алжиру і Таїланду від українського виробника", - сказав співрозмовник агентства.

Судно під прапором Сент-Вінсента і Гренадін було зупинено в районі острова Закінф в Іонічному морі. Екіпаж судна - 6 осіб, з яких четверо, включаючи капітана, - громадяни РФ, інші двоє - громадяни України, повідомило джерело.

У свою чергу, берегова охорона Греції уточнює, що судно було затримано 9 липня і відпущено в ніч на 11 липня після того, як були отримані пояснення щодо вантажу. Судно пройшло за штатним маршрутом до Чорногорії.