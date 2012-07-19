Є три способи перебудувати Поштову площу

Як передає кореспондент УНІАН, варіант, розроблений ТОВ «Експреспроект» передбачає будівництво естакад з Боричева узвозу на вул. Набережно-Хрещатицьку, з вул. Набережно-Хрещатицької на Володимирський узвіз і у бік Гаванського моста. При цьому на Володимирському узвозі пропонується будівництво кільця для розвороту транспорту.

Як повідомив представник компанії «Експреспроект» Віктор Петрук, кошторисна вартість проекту становить 135 млн грн без урахування реконструкції інженерних мереж.

Планується, що пропускна спроможність транспортного вузла на Поштовій площі збільшиться з 9,3 до 16,3 тис. автомобілів на годину.

Згідно з проектом, публічний простір площі планується збільшити до 1,44 га за рахунок перенесення переважної частини транспортного потоку з Боричевого узвозу до будівлі «Київпастрансу» (Набережне шосе, 2).

Даний варіант не розглядає вул. Сагайдачного як виключно пішохідну зону, оскільки іншої альтернативи проїзду через Поділ немає. Разом з тим, пропонується облаштувати єдину неподільну пішохідну зону від вул. Верхній Вал - Контрактова площа - Поштова площа - Європейська площа - набережна Дніпра уздовж схилів. При цьому виключно пішохідною планується зробити зону по вул. Покровській і на Боричевому Току.

Планується, що зона від Поштової площі з'єднуватиметься з набережній Дніпра через стилобат і пішохідний міст на траверзі Річкового вокзалу. У пішохідній зоні передбачається облаштування велосипедних доріжок.

Архітектурний ансамбль площі планується вирішити через прибудову критої галереї з північного кута площі, яка захистить площу від транспортної розв'язки, і фонтану. На консолі стилобатної частини планується облаштувати оглядовий майданчик.

У свою чергу інститут «Київдормістпроект» запропонував два варіанти рішення транспортної розв'язки на Поштовій площі. Проект передбачає будівництво тунелю, будівництво естакади, реконструкцію Боричевого узвозу.

При цьому на площі планується будівництво дворівневої пішохідної платформи з паркінгом і громадським простором зі спуском на Набережне шосе. На площі планується будівництво колонади і пам'ятника. Будівлю, в якій розташовано "Макдональдз", зносити не планується.

Перший варіант кошторисною вартістю 555 млн грн, передбачає наявність лівого повороту з Набережного шосе на Боричів узвіз. Другий варіант кошторисною вартістю 320 млн грн, його не передбачає.

За словами представника інституту «Київдормістпроект» Володимира Воробйова, сьогодні на Поштовій площі розпочато підготовчі роботи з реконструкції площі, а саме проводиться перекладання інженерних мереж. При цьому у проектувальника немає затвердженої стадії проекту.

Як повідомив заступник голови Архітектурно-містобудівної ради Андрій Куделін, транспортний варіант розв'язки пройшов експертизу і був затверджений замовником - «Київавтодором», проте у КМДА запропонували подати не тільки рішення транспортної розв'язки, а й архітектурне рішення всієї площі.

У свою чергу голова транспортної комісії Київради Володимир Олійник зажадав пояснень, чому на Поштовій площі задіяно техніку, яка перекриває центр Києва. Він повідомив, що комісія готова провести спеціальне засідання, на якому розглянути обидва варіанти розв'язки.

Разом з тим, член Містобудівної ради Анатоль Кармінський відзначив, що проект реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі мав бути затверджений КМДА. При цьому він має включати схему організації дорожнього руху.

За наслідками засідання Містобудівна рада рекомендувала двом проектним організаціям доопрацювати проекти реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі і представити раді картограми транспортних схем.

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Зі свого боку член Містобудівної ради Києва, депутат Київради Олександр Бригинець просить голову КМДА Олександра Попова припинити будівельні роботи на Поштовій площі, оскільки на їхнє проведення немає жодних дозволів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови постійної комісії Київради з питань культури і туризму О.Бригинця.

«Я звернувся до голови КМДА О.Попова з вимогою припинити будь-які будівельні роботи на Поштовій площі, оскільки на їхнє проведення немає жодних дозволів та грошей, передбачених в бюджеті Києва. А також розглянути альтернативний проект розв’язки, що, на мою думку, має ряд переваг не лише з транспортної та фінансової точок зору, а зокрема, в організації культурного простору Поштової площі», - заявив О.Бригинець.

За словами депутата, сьогодні під час розгляду та обговорення проекту будівництва розв’язки на Поштовій площі на засіданні Містобудівної ради Києва стало відомо, що цим документом передбачається можливість зведення трирівневої споруди, де розмістяться паркінг для автомобілів і торговельно-розважальний комплекс з магазинами, кафе і ресторанами, а також комфортний вихід на причал для приватних яхт.

«Крім того, що киянам хочуть нав’язати замість Поштової площі ще один торговий комплекс «а ля» ТРЦ «Глобус», який, на мою думку, абсолютно недоречний, і заставити набережну дорогими яхтами, обурює те, що поза обговоренням залишився альтернативний проект розв’язки, який у чотири рази дешевший за обговорюваний провладний проект», - обурився О.Бригинець.

Вартість розв’язки, що обрана владою як проект розбудови Поштової площі, згідно з довідкою КП «Київавтодор» сягає 611,8 млн грн. Альтернативна пропозиція, що пропонує транспортну розв’язку з безперервним рухом (тобто без світлофорів) і повним розв’язанням усіх напрямків, коштує лише 150 млн грн. Під час її зведення не припинятиметься рух транспорт, стверджує О.Бригинець.

Серед суттєвих переваг альтернативної розв’язки О. Бригинець називає те, що проект дозволить збільшити простір Поштової площі за рахунок продовження її до набережної Дніпра. Проект передбачає зведення колонади та фонтану, а також пішохідної зони по маршруту: Верхній Вал - Контрактова площа – Поштова площа – Європейська площа.

«Нещодавно влада оголосила про те, що на Поштовій площі розпочалися роботи з підготовки зведення транспортної розв’язки, хоча проект розв’язки ще не затверджений Містобудівною радою та профільними інстанціями. Тобто, будівельні структури не мають жодних дозвільних документів на початок робіт», - підкреслює депутат.