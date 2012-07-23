Джерело: Газпром може припинити поставки в Польщу, щоб не дати шансу Україні

У п'ятницю про такі підсумки переговорів з російською монополією повідомили у польській PGNiG.

У п'ятницю генеральний директор польської нафтогазової компанії Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) Гражина Петровська-Олива заявила, що не бачить можливості позасудового врегулювання конфлікту з "Газпромом" щодо перегляду контракту і зниження ціни газу, пише Комерсант-Україна.

PGNiG подала позов до "Газпрому", вимагаючи зниження цін на газ, в кінці 2011 року, після того, як "Газпром" відмовився переглядати для неї формулу ціни на газ, хоча надав знижки Естонії та Латвії, а також змінив способи розрахунку ціни для компаній E.On Ruhrgas, GDF Suez і Eni. Позови до "Газпрому" подавали також грецька DEPA, італійська Edison і німецькі RWE і E.On, які в підсумку домоглися зниження ціни.

У прес-службі "Газпрому" від коментарів відмовилися, але джерело в компанії пояснило, що знижувати ціни для PGNiG "Газпром" не буде, щоб не створювати прецеденту, "яким могла б скористатися Україна". "Усі компанії, яким ми раніше надали знижки, так чи інакше співпрацюють з нами. Польська PGNiG, як і "Нафтогаз", тримається зосібна, а тому давати їм знижки абсолютно нелогічно", - заявив співрозмовник.

Після введення в експлуатацію газопроводу Nord Stream "Газпром" став менше залежати від транзиту через Польщу і тепер "жорсткіше відстоює свої інтереси": "Якщо суд скасує нашу угоду з Польщею, ми припинимо його виконувати і зупинимо поставки палива в країну. Нехай після цього польська сторона переконає нас підписати більш вигідну угоду".

За словами члена комітету Верховної Ради з ПЕК Олександра Гудими, якщо суд визнає недійсною нинішню угоду «Нафтогазу» з "Газпромом", чинними можуть бути визнані попередні контракти, за якими "Нафтогаз" отримував паливо в 2006-2008 роках. "Формально попередню угоду ніхто не скасовував, вона не діє, лише поки є новий договір, укладений в 2009 році, - говорить пан Гудима. - Скасування нового договору дає можливість отримувати газ за старим".