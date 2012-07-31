Повітряний експрес із Києва до Борисполя доїжджатиме за 30 хвилин

Планується, що в 2014-му році на ній поїдуть перші пасажири. В усякому разі, в цьому запевняють ініціатори новинки, пише Сегодня.

Від вокзалу до аеропорту «Бориспіль» можна буде доїхати всього за півгодини, а квиток коштуватиме 40-60 грн.

Будівництва «Повітряного експресу» оцінюють в $ 372 млн.

«У жовтні плануємо розпочати роботи. Вже все узгоджено з інвестором, розробляється проектна документація», - сказав керівник проекту «Повітряний експрес» Сергій Михальчук.

Закінчать будівництво, за його словами, через 18 місяців - в 2014 році. В Держінвестагентстві розраховують, що швидкісна електричка окупиться через 8-10 років. Під будівництво об'єкту залучили кредит експортно-імпортний банк Китаю на 15 років.

Довжина маршруту - 37,4 км, з них 16 км в сторону аеропорту «Бориспіль» доведеться добудовувати. «В аеропорту «Бориспіль» посадкова станція буде знаходитися біля терміналу D. Звідти ж пасажири зможуть по тунелю пройти в термінал. На вокзалі станція швидкісної електрички буде знаходитися біля 14-ої колії», - поділився деталями проекту Михальчук.

Зупинка буде всього одна, десь на Лівому березі. «Ми трохи модернізували проект. Він буде включати в себе не тільки будівництво швидкісних шляхів, а й проекти інфраструктури - парковки, офісні центри, об'єкти сфери обслуговування на кінцевих точках руху», - сказав глава Держінвестагентства Владислав Каськів.

Час у дорозі від кінцевої до кінцевої - 30-35 хвилин. «По місту, десь до станції «Дарниця», електричка поїде зі швидкістю 120 км/год, за містом зможе розвивати швидкість до 160 км/год», - говорить Михальчук. Возити пасажирів будуть новенькі поїзди з 6-7 вагонів, які будуть подаватися через кожні 40-50 хвилин.