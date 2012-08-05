ЗМІ: Мельниченко сидить у найбільшій в'язниці Неаполя

Як передає ТСН, там найближчим часом мають ухвалити рішення про його майбутнє.

На камеру поліцейські аеропорту, в якому М.Мельниченка затримали після прибуття з Вашингтона, говорити відмовляються.

Проте телефоном повідомили, що екс-майор не просто затриманий, а заарештований.

Адвоката в Італії у нього поки що немає. За даними поліції, М.Мельниченку призначать офіційного захисника з боку держави.

У в’язниці Поджореале повідомили, що екс-майор не має дозволу на спілкування - це має вирішити суд.

Раніше прес-секретар МЗС України Олександр Дикусаров заявляв, що М.Мельниченко забезпечений адвокатом.

Як повідомляв УНІАН, М.Мельниченка затримали 3 серпня в Італії – в аеропорту Неаполя. Про це виданню «Лівий берег» повідомив сам М.Мельниченко.

Він поінформував, що був затриманий за ордером, виданим українським Інтерполом, відразу після прибуття рейса з Вашингтона. За словами Н.Мельниченка, він заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції в Україну. Після затримання М.Мельниченко доставлений в еміграційну в'язницю.

Довідка УНІАН. Наприкінці грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав законними постанови Генеральної прокуратури від 2001 року про порушення кримінальних справ проти М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.