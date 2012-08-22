Експерти: українська молодь прагне виїхати з країни

За словами експертів, для української молоді виїзд до іноземних країн – можливість здобути якісну освіту та вигідно працевлаштуватися. Додому ж їх може повернути тільки гідна зарплата, доступність житла, поліпшення соціальних послуг та зацікавленість самої держави в освіченому поколінні, кажуть фахівці.

За останні три роки кількість охочих навчатися за кордоном зросла щонайменше на 10%, зазначила консультант з освітніх програм одного з освітніх агентств Анна Уразова. За її словами, найчастіше українські студенти обирають для навчання Британію, Канаду, Латвію, Литву, Польщу, США та Чехію. Найперше – через кращу якість освіти, адже тут навчальні програми є актуальнішими та мають практичніший характер.

Близько 50% студентів обирають країни, де є можливість залишитися принаймні на 1-2 роки для роботи після закінчення навчання - наприклад, Канаду, Австралію, Нову Зеландію, сказала А.Уразова. За її словами, «інша половина бажає отримати диплом. Але вони повертаються сюди і, маючи такий диплом, працюють вже в міжнародних компаніях в Україні».

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Водночас, серед молодих українців чимало тих, хто за кордоном хоче лише працювати, повідомив менеджер із маркетингових комунікацій Міжнародного центру працевлаштування Віталій Андрусяк.

За його словами, «ми працевлаштовуємо спеціалістів здебільшого робітничих спеціальностей. Віком від 21-22 років. Коли виїжджають туди і пізнають культуру, бачать той рівень життя, то здебільшого залишаються. Люди мають гарантії щодо свого працевлаштування, своїх роботодавців, що заробітна плата у них буде такою, як прописано в договорі».

За словами експерта Центру Разумкова з питань соціальної політики Павла Розенка, рівень заробітної платні й є однією з головних причин виїзду української молоді за кордон. Навіть навчання на держзамовленні не гарантує молодій людині перше робоче місце. А якщо їй все-таки надається це, то, як правило, розмір заробітної плати в декілька разів нижчий середнього рівня.

«Середня заробітна плата в Україні – близько 370 доларів – є найнижчою серед країн пострадянського простору, не кажучи про розвинені європейські держави», – цитує «Радіо Свобода».

Окрім того, за словами П.Розенка, Україна відлякує молодь низьким рівнем соціальних послуг, недоступністю житла, відсутністю національного культурного простору та професійних перспектив. До того ж про довгострокову стратегію на українському ринку праці сьогодні не йдеться, зауважує експерт.

За даними минулорічного опитування Центру соціологічних досліджень «Софія», більш як 50% української молоді у віці від 18 до 29 років готові емігрувати з України.