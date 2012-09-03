НСЖУ надрукує “Золоті імена української журналістики”

Наступного року Національна спілка журналістів України за підтримки Державного комітету телебачення і радіомовлення України планує розпочати видання серії книг “Золоті імена української журналістики”.

Про це повідомив голова НСЖУ Олег Наливайко під час посвячення першокурсників Інституту журналістики Київського національного університету, повідомили УНІАН у прес-службі спілки.

За словами О.Наливайка, перші томи серії будуть присвячені засновникам сучасної української школи журналістики Анатолію Москаленку, Володимиру Здоровезі, Дмитру Прилюку.

“Правління НСЖУ прийняло рішення про створення видавничого дому “Журналіст України”. Ці проекти, а також книга спогадів про Ігоря Федоровича Лубченка будуть першим творчим доробком нашого видавництва. В майбутньому воно зосередиться на випуску методичної та пізнавальної літератури для нашої професії, а також інших комерційних проектах. Найближчим часом відбудеться зустріч секретаріату спілки із професорсько-викладацьким складом Інституту журналістики, де буде складено план випуску літератури”, - сказав О.Наливайко.