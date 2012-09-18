СБУ затримала міліціонерів і військових, які гендлювали боєприпасами

У Черкаській області співробітниками СБУ викрито та затримано двох співробітників міліції та двох військовослужбовців однієї з військових частин, які налагодили стійкий канал збуту боєприпасів до стрілецької зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, наразі встановлено, що мешканець Черкас та завідувач складу озброєння Управління МВС України в Черкаській області, вступивши у злочинну змову із заступником командира однієї з військових частин Кіровоградського гарнізону ЗСУ, військовослужбовцем-контрактником та співробітником дозвільної системи, налагодили канал постачання боєприпасів.

Під час проведення планових стрільб у військовій частині навмисне списувалися та викрадалися боєприпаси, які потім реалізовувалися “зацікавленим особам” в різних областях України.

Зловмисників було затримано під час збуту чергової партії боєприпасів в кількості 230 набоїв до автомата Калашникова та снайперської гвинтівки Драгунова у Кіровограді неподалік військової частини.

Також у Черкасах було затримано кур’єра — співробітника дозвільної системи МВС, який віз до місця продажу понад 250 набоїв до автомата Калашникова та 74 набої до револьвера системи наган. Під час обшуків у затриманих вилучено незареєстровану мисливську зброю, пістолет Марголіна, понад 3,6 тис набоїв та гранату Ф-1. Стосовно всіх затриманих порушено кримінальну справу та обрано запобіжний захід від підписки про невиїзд до взяття під варту.