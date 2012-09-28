Шахраї збирають гроші від імені Партії регіонів

Останнім часом до керівників окремих підприємств та організацій від невстановлених осіб надходять поводження з проханням надати фінансову допомогу нібито на виборчу кампанію Партії регіонів.

«Офіційно заявляємо, що Партія регіонів і її виборчі штаби не зверталися і не планують звертатися з подібними проханнями», повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

Всіх, до кого надходять такі прохання, просять повідомляти за телефоном: (044) 254-24-01.