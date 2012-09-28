ЗМІ: Вбивцю охорони «Каравану» засікли відеокамери на політичних мітингах

Про це пише ZN.UA.

«Це явно не побутовий злочин, не нервовий зрив психопата. Вся поведінка вбивці, влучність стрільби, те, що він не відкрив стрілянину в залі, і навіть те, як він підбирав маршрут відходу — пішки, через парки — говорить про те, що ми маємо справу з людиною, яка пройшла спеціальну підготовку, кілером. Гільзи від його „Макарова“, вилучені на місці, не проходять по гільзотеках українських силових структур. Немає його відбитків і в кримінальній базі. Але людина, схожа на злочинця, ідентифікована на зйомках політичних акцій, зроблених зовнішнім спостереженням», — розповіло джерело в українських спецслужбах, близьке до слідства.

Крім того, слідчі прямо пов'язують "мінування" київського вокзалу з цим злочином: «Є всі підстави вважати, що дзвінок про мінування зробив вбивця, щоб відтягнути частину міліції на цей виклик», — стверджує джерело.

Надії на затримання загадкового вбивці українські слідчі пов'язують з Росією. Так, сигнал телефону вокзального мінера, за словами джерела, був втрачений саме на межі Брянської області.

«Вбивцю вже потрібно шукати в іншому часовому поясі. Дев'ять з десяти, що він уже в Росії». За словами співрозмовника, українська сторона контактує з російськими колегами з цього приводу, але поки неофіційно.

«Ми маємо справу з людиною у розпачі, швидше за все, — військовою. Залишається з'ясувати, чим він насправді займався і що робив на мітингах. Це на сьогодні головне питання, що цікавить нас», — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному торгово-розважальному центрі «Караван» відвідувач, який був викритий в крадіжці, з вогнепальної зброї вбив трьох охоронців. Сам злочинець встиг втекти.

Охоронця, який вижив під час стрілянини, прооперували. Стан його оцінюється як дуже важкий.