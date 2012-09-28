ЗМІ: Вбивцю охорони «Каравану» засікли відеокамери на політичних мітингах

10:30, 28 вересня 2012
Суспільство
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Міліція пов'язує "мінування" київського вокзалу і вбивство охорони «Каравану».

Караван

Про це пише ZN.UA.

«Це явно не побутовий злочин, не нервовий зрив психопата. Вся поведінка вбивці, влучність стрільби, те, що він не відкрив стрілянину в залі, і навіть те, як він підбирав маршрут відходу — пішки, через парки — говорить про те, що ми маємо справу з людиною, яка пройшла спеціальну підготовку, кілером. Гільзи від його „Макарова“, вилучені на місці, не проходять по гільзотеках українських силових структур. Немає його відбитків і в кримінальній базі. Але людина, схожа на злочинця, ідентифікована на зйомках політичних акцій, зроблених зовнішнім спостереженням», — розповіло джерело в українських спецслужбах, близьке до слідства.

Крім того, слідчі прямо пов'язують "мінування" київського вокзалу з цим злочином: «Є всі підстави вважати, що дзвінок про мінування зробив вбивця, щоб відтягнути частину міліції на цей виклик», — стверджує джерело.

Надії на затримання загадкового вбивці українські слідчі пов'язують з Росією. Так, сигнал телефону вокзального мінера, за словами джерела, був втрачений саме на межі Брянської області.

«Вбивцю вже потрібно шукати в іншому часовому поясі. Дев'ять з десяти, що він уже в Росії». За словами співрозмовника, українська сторона контактує з російськими колегами з цього приводу, але поки неофіційно.

«Ми маємо справу з людиною у розпачі, швидше за все, — військовою. Залишається з'ясувати, чим він насправді займався і що робив на мітингах. Це на сьогодні головне питання, що цікавить нас», — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному торгово-розважальному центрі «Караван» відвідувач, який був викритий в крадіжці, з вогнепальної зброї вбив трьох охоронців. Сам злочинець встиг втекти.

Охоронця, який вижив під час стрілянини, прооперували. Стан його оцінюється як дуже важкий.

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