НСЖУ приймає заявки на здобуття премії за захист свободи слова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної спілки журналістів України (НСЖУ), національна журналістська премія за захист свободи слова імені І.Лубченка засновується для заохочення та нагородження осіб та організацій, які досягли успіхів та суспільного визнання у сфері відстоюванні права на свободу слова, боротьбі за високі професійні журналістські стандарти.

Засновником премії є Національна спілка журналістів України.

Висунення здобувачів премії здійснюється первинними та регіональними організаціями НСЖУ, триває протягом року і припиняється 10 жовтня.

На кожного претендента готується подання довільної форми, у якому міститься опис дій у сфері відстоювання права на свободу слова, боротьба з проявами тиску на медіа, цензурою.

Подання надсилаються на адресу НСЖУ: Хрещатик, 27-А, 01001 Київ, Україна.

Лауреатів премії визначає журі, до складу якого входять 5 експертів (голова НСЖУ, секретар НСЖУ з питань захисту свободи слова, представник Комісії журналістської етики, два авторитетні професійні журналісти. Лауреати премії визначаються серед поданих претендентів.

Порядок визначення лауреатів премії не є змагальним та визначається, виходячи з суспільної значимості та принципової позиції позивача у справі захисту права на свободу слова.

Вручення премії відбувається на щорічній церемонії, яку організовує НСЖУ. Лауреат отримує відповідний диплом НСЖУ та грошову премію, розмір якої встановлюється правлінням спілки. Розмір премії у цьому році становить 3 тис. грн.

Дата щорічного оголошення лауреатів премії - 3 листопада (день народження багаторічного голови НСЖУ, відомого захисника права на свободу слова Ігоря Лубченка).