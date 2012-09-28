Українці заплатили вже 103,7% за комуналку

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Закарпатській, Сумській, Вінницькій і Кіровоградській областях (114,1-108,4%), найнижчий – в Севастополі і Волинській області (97,5 і 99,1%, відповідно).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в серпні ц.р. збільшилися на 4,8% порівняно з серпнем 2011 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) становили 239,8 грн.

У Держстаті відзначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у серпні 2012 року зменшилася на 2,6% порівняно з липнем 2012 року і на кінець серпня ц.р. становила 10 млрд 615,2 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,4 місяця. Збільшення заборгованості відбулося у всіх регіонах України, крім Львівської області.

Зокрема, в червні заборгованість за три і більше місяця мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 27,5% власників особових рахунків, за вивіз побутових відходів – 19,2%, за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 22%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 18,7%, за газопостачання – 19,9%.

У січні-серпні ц.р. населення сплатило за електроенергію 6 млрд 910,8 млн. грн, що становить162,7% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання, з урахуванням погашення боргів за попередні періоди, спостерігався в Севастополі, Херсонській і Одеській областях (262,2-243,8%), найнижчий – у Чернігівській області (89,3%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець серпня 2012 року становила 2 млрд 863,8 млн. грн.

У січні-серпні 2012 р. населення України уклало 43,6 тис. договорів з погашення реструктурованої заборгованості на загальну суму 116,2 млн. грн, а сума внесених платежів, із урахуванням довгострокових договорів, становила 108,1 млн. грн.