За бійку з застосуванням травматики звільнили трьох міліціонерів

Про це сьогодні УНІАН повідомили у відділі з питань зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їх даними, комісія УМВС, яка здійснювала службову перевірку за фактом участі в бійці 26 вересня працівників міліції Кременчука, завершила свою роботу. За матеріалами службової перевірки наказом УМВС України в Полтавській області трьох міліціонерів звільнили з органів внутрішніх справ. Подальше розслідування інциденту проводить прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня, о 23.50, до чергової частини міліції з хірургічного відділення першої міськлікарні надійшло повідомлення, що до них з вогнепальними пораненнями доставлено двох жителів Кременчука.

Як повідомив прокурор міста Тимофій Кодола, постраждалі розповіли, що коли вони проходили в районі площі Незалежності в центрі міста побачили трьох чоловіків, які розпивають спиртне. Чоловік з компанії брутально висловився на їх адресу, коли вони проходили повз них. Один з постраждалих розвернувся, аби уточнити чи йому було адресовано висловлювання, а у відповідь одержав постріли з пістолета гумовими кулями.

Пізніше з'ясувалося, що чоловіки, які розпивають спиртне, були міліціонерами, які на той момент були не на службі.

За іншою версією слідства, чоловіки йшли центром міста і першими напали на міліціонерів, які сиділи на лавці. Між ними зав'язалася бійка. Міліціонери кажуть, що з їхнього боку ніхто не стріляв. При цьому на місці події згодом було вилучено 8 гільз.

У день події двоє чоловіків з пораненнями потрапили до лікарні, але від госпіталізації відмовилися. Троє правоохоронців також пізніше звернулися по медичну допомогу.