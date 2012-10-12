Міністр вважає, що "м'ясомолочна" війна з Росією ось-ось скінчиться

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у четвер повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Я переконаний, що всі претензії (Россільгоспнагляду - УНІАН) обгрунтовані, тому що вони чітко виписані... На сьогодні ці підприємства виконують профілактичні роботи для того, щоб усунути зауваження. І наступний приїзд інспекції дасть свої позитивні результати», - сказав М.Присяжнюк.

Він також повідомив, що найближчим часом відвідає засідання аграрної підкомісії в Росії на тему гармонізації співпраці між країнами Митного союзу щодо прискорення процедур стандартизації продукції.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті інспекції української тваринницької продукції Россільгоспнагляд з 4 жовтня запровадив тимчасові обмеження на поставку продукції з ТОВ «Моліс», ТДВ «Глобинський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколаїв» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-Інвест» (забій свиней, обробка, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції).

Крім того, з 15 жовтня Росія припиняє ввезення молочної продукції українського виробника «Дубномолоко».

Нагадаємо, Росія після офіційного вступу до СОТ, як член Митного союзу (МС), вводить в дію норму, згідно з якою право на імпорт товарів, які підлягають ветеринарному контролю, надаватиметься за результатами аудиту системи нагляду відповідної країни.