П'ятикласник помер під час уроку

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області,, 11 жовтня, на початку четвертого уроку, коли п'ятикласники встали, вітаючи вчителя, хлопчик раптово знепритомнів і впав.

Викликані до класу фельдшер школи, а потім і бригада «швидкої допомоги», незважаючи на зроблені реанімаційні заходи, не змогли привести хлопчика у свідомість. І констатували смерть учня.

Як зазначив в інтерв'ю УНІАН співробітник Балтського РВВС Владислав Андрюшков, який проводить перевірку обставин смерті п'ятикласника за шкільною партою, «ніщо не провіщало трагічної події. На здоров'я учень не скаржився, був відмінником навчання, мав авторитет серед ровесників, які обрали його старостою класу, виховувався у благополучній сім'ї».

«Зараз очікуємо на експертний висновок за результатами дослідження, яке проводиться Котовським бюро судово-медичної експертизи», - повідомив В.Андрюшков.