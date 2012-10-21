Уже троє обвинувачених у дніпропетровських терактах оголосили голодування.

Як повідомляє ТСН, раніше (16 жовтня - УНІАН) від їжі відмовився Віктор Сукачов, вимагаючи звільнити його друзів Лева Просвірніна та Дмитра Реву. Ці двоє тепер також голодують.

За словами адвокатів та родичів, Л.Просвірнін і Д.Рева протестують проти незаконних дій правоохоронців і наполягають, що до терактів не мають жодного відношення.

Поштовхом до акції протесту став фільм, показаний напередодні одним із загальнонаціональних телеканалів. У фільмі, на думку обвинувачуваних, їх безпідставно назвали винними ще до рішення суду і подали недостовірну інформацію.

«У такий спосіб слідство намагається тиснути на суд і громадськість», - заявила дружина одного з обвинувачених Вікторія Просвірніна.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року у центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи, під час яких постраждала 31 людина, зокрема, 10 дітей.

За інформацією МВС, всі вибухові пристрої виявилися саморобними і були закладені у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт, здійснений за попередньою змовою групою осіб), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні цих терактів.

В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою. За його словами, зловмисники вимагали гроші після вибухів – через СМС та Інтернет, «погрожуючи новими вибухами і людськими жертвами, зокрема з дітьми».

Затримані також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року.

13 жовтня 2011 року в центрі Харкова близько двох годин ночі стався вибух біля одного з кіосків.

21 жовтня 2011 року в центрі Запоріжжя в супермаркеті "Сільпо" спрацював вибуховий пристрій в одному з ящиків камери схову.

У Дніпропетровську в ніч на 16 листопада 2011 року на проспекті Карла Маркса вибухнула залізобетонна урна для сміття, внаслідок чого загинула одна людина - фінансовий директор однієї з місцевих фірм.