До 80-річчя Голодомору більше розкажуть про тих, хто рятував голодних

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Громадського комітету зі вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні повідомив екс-віце-прем’єр-міністр України, співкоординатор комітету Іван Васюник.

Заходами громадського комітету передбачено проведення 24 листопада пам’ятних заходів біля Національного меморіалу пам’яті жертв Голодоморів у Києві, усіх обласних центрах та 32 країнах світу. Зокрема, це загальнонаціональна акція «Запали свічку пам’яті».

Також планом на листопад-грудень передбачається, зокрема, проведення публічного Уроку пам’яті у Національному музеї «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні», презентація книги Андрія Козицького «Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ столітті», книги Дмитра Гойдаченка «Червоний апокаліпсис: розкуркулювання та голодомор» та книги «Людяність у нелюдяний час».

Крім того, на 2012-2013 роки заплановано проведення кампанії громадської підтримки щодо встановлення пам’ятника жертвам Голодомору у Вашингтоні та випуск наступного року поштової марки і конверта у зв’язку із 80-ми роковинами Голодомору.

Також І.Васюник наголосив на важливості відновлення роботи над Національною книгою пам’яті жертв Голодомору наступного року. «Відновлення передбачає, перш за все, продовження збору спогадів, роботу з архівами» - сказав він і додав, що у найближчі рік-два планується внести дані ще мінімум про 100-200 тисяч загиблих.

І.Васюник також повідомив, що особливий організаційний наголос цього року буде зроблено на роботі зі ЗМІ. Окремі звернення планується надіслати освітянам, аби вони провели відкриті уроки пам’яті та разом з учнями взяли участь у громадських поминальних заходах.

Звернутися комітет планує і до депутатів, аби вони також взяли участь у відповідних заходах, вжили необхідних законотворчих кроків для збереження національної пам’яті і гідного вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також вирішили питання щодо побудови другої черги Меморіалу пам’яті жертв голодоморів.

На цю тему: У Львові видали додатковий підручник з історії: Крути, УПА, голодомор як геноцид

Довідка УНІАН. Щорічно в останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів і політичних репресій.

Голодомор 1932–1933 років - масовий, умисно організований радянською владою голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української СРР (землі сучасної України за винятком семи західних областей, Криму і Південної Бессарабії, які тоді не входили до УРСР) і Кубані, переважну більшість населення якої становили українці. Голод настав внаслідок спланованої конфіскації урожаю зернових і всіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади, що призвело до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах і здійснювала його експорт за кордон. Причини цього масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися і ніхто з можновладців, причетних до злочину, не зазнав покарання. Впродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не тільки навмисно замовчувалося радянською владою, про нього взагалі заборонялося будь-де згадувати.

У 2003 році Український парламент назвав, а 2006 - офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу. 24 країни офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу.

13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними в геноциді в Україні в 1932-33 роках.