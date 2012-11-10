Стартувала громадська акція зі вшанування пам’яті жертв Голодомору

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Як зазначається в повідомленні, 24 листопада в Києві біля Національного меморіалу пам’яті жертв Голодоморів, в усіх обласних центрах України та 32 країнах світу пройдуть пам’ятні заходи до 79-х роковин Голодомору.

В рамках загальнонаціональної акції «Запали свічку пам’яті» мільйони українців запалять свічки у своїх вікнах.

«Цьогорічна громадська кампанія має на меті, насамперед, розповісти про тих, хто в роки геноциду рятував співвітчизників від страшної смерті. Долі цих людей нагадують нам, що героїзм можливий завжди», - підкреслив історик, член Громадського комітету Володимир В’ятрович.

Учасники Громадського комітету наголосили, що без знання таких праведних людей-доброчинців у часи Голодомору національна пам’ять про цей злочин проти українського народу буде неповною.

Як зазначається в повідомленні, цього року за сприяння Громадського комітету опубліковані два нові видання. Перший в Україні підручник з історії геноцидів ХХ століття доцента Львівського національного університету імені І. Франка Андрія Козицького вийшов у вересні. Найближчим часом побачать світ рукописи Дмитра Гойченка «Червоний апокаліпсис: розкуркулювання та голодомор».

Також, за даними Центру досліджень визвольного руху, незважаючи на цензурування Міністерством освіти підручників історії, відомі українські науковці проведуть серію Уроків пам’яті для школярів і студентів, присвячених подіям 1932-1933 років.