Донецький губернатор: про Голодомор у жодному разі не можна забувати
Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький заявляє, що про Голодомор «у жодному разі» не можна забувати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з журналістами.
«Що стосується Голодомору. Є закон і, найголовніше, є страшний факт Голодомору. Я палкий прихильник того, щоб у жодному разі не забувати цю трагедію українського народу», - сказав губернатор. При цьому він додав: «Український народ у XX столітті - один з тих народів, який найбільше постраждав від Голодомору і репресій, що відбувалися після цього».
А.Шишацький зазначив, якщо він 24 листопада, в день пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій (відзначається в останню суботу листопада – УНІАН), перебуватиме в Донецьку, то «обов'язково» візьме участь у молебні, «який щорічно проводиться в Донецькій області цього дня пам'яті».
«Я не з чуток знаю, що таке Голодомор. Знаю, завдяки чому вижили мої бабуся і дідусь. Дідусь просто втік із села в місто, щоб вижити», - пригадав губернатор.
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*** Щорічно в останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів і політичних репресій.
Голодомор 1932–1933 років - масовий, умисно організований радянською владою голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української СРР (землі сучасної України за винятком семи західних областей, Криму і Південної Бессарабії, які тоді не входили до УРСР) і Кубані, переважну більшість населення якої становили українці. Голод настав внаслідок спланованої конфіскації урожаю зернових і всіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади, що призвело до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах і здійснювала його експорт за кордон. Причини цього масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися і ніхто з можновладців, причетних до злочину, не зазнав покарання. Впродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не тільки навмисно замовчувалося радянською владою, про нього взагалі заборонялося будь-де згадувати.
У 2003 році Український парламент назвав, а 2006 - офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу. 24 країни офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу.
13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними в геноциді в Україні в 1932-33 роках.