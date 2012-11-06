Донецький губернатор: про Голодомор у жодному разі не можна забувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з журналістами.

«Що стосується Голодомору. Є закон і, найголовніше, є страшний факт Голодомору. Я палкий прихильник того, щоб у жодному разі не забувати цю трагедію українського народу», - сказав губернатор. При цьому він додав: «Український народ у XX столітті - один з тих народів, який найбільше постраждав від Голодомору і репресій, що відбувалися після цього».

А.Шишацький зазначив, якщо він 24 листопада, в день пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій (відзначається в останню суботу листопада – УНІАН), перебуватиме в Донецьку, то «обов'язково» візьме участь у молебні, «який щорічно проводиться в Донецькій області цього дня пам'яті».

«Я не з чуток знаю, що таке Голодомор. Знаю, завдяки чому вижили мої бабуся і дідусь. Дідусь просто втік із села в місто, щоб вижити», - пригадав губернатор.

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*** Щорічно в останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів і політичних репресій.

Голодомор 1932–1933 років - масовий, умисно організований радянською владою голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української СРР (землі сучасної України за винятком семи західних областей, Криму і Південної Бессарабії, які тоді не входили до УРСР) і Кубані, переважну більшість населення якої становили українці. Голод настав внаслідок спланованої конфіскації урожаю зернових і всіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади, що призвело до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах і здійснювала його експорт за кордон. Причини цього масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися і ніхто з можновладців, причетних до злочину, не зазнав покарання. Впродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не тільки навмисно замовчувалося радянською владою, про нього взагалі заборонялося будь-де згадувати.

У 2003 році Український парламент назвав, а 2006 - офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу. 24 країни офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу.

13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними в геноциді в Україні в 1932-33 роках.