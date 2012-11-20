Moody's знизило рейтинг Франції

01:18, 20 листопада 2012
Суспільство
633 0

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг державних облігацій Франції на один пункт - з AAA до AA1, прогноз "негативний".

Moody's помістило рейтинг держоблігацій Франції на перегляд з можливістю зниження 13 лютого, повідомляє AFP.

На цю тему: Через Грецію Moody’s знизило прогноз рейтингу Німеччини на негативний

У січні інше рейтингове агентство - Standard and Poor's - знизило кредитний рейтинг дев'яти з 17 країн єврозони, у тому числі Франції, нагадує РІА "Новости".

Як наголошується в повідомленні, Moody's схвалює оголошені на початку листопада владою Франції "структурні реформи і кроки задля зміцненню бюджету", проте фахівці агентства вважають, що цього недостатньо, щоб відновити конкурентоспроможність країни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter