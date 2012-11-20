Moody's знизило рейтинг Франції
01:18, 20 листопада 2012Суспільство
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг державних облігацій Франції на один пункт - з AAA до AA1, прогноз "негативний".
Moody's помістило рейтинг держоблігацій Франції на перегляд з можливістю зниження 13 лютого, повідомляє AFP.
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У січні інше рейтингове агентство - Standard and Poor's - знизило кредитний рейтинг дев'яти з 17 країн єврозони, у тому числі Франції, нагадує РІА "Новости".
Як наголошується в повідомленні, Moody's схвалює оголошені на початку листопада владою Франції "структурні реформи і кроки задля зміцненню бюджету", проте фахівці агентства вважають, що цього недостатньо, щоб відновити конкурентоспроможність країни.
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