Moody's знизило рейтинг Франції

Moody's помістило рейтинг держоблігацій Франції на перегляд з можливістю зниження 13 лютого, повідомляє AFP.

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У січні інше рейтингове агентство - Standard and Poor's - знизило кредитний рейтинг дев'яти з 17 країн єврозони, у тому числі Франції, нагадує РІА "Новости".

Як наголошується в повідомленні, Moody's схвалює оголошені на початку листопада владою Франції "структурні реформи і кроки задля зміцненню бюджету", проте фахівці агентства вважають, що цього недостатньо, щоб відновити конкурентоспроможність країни.