Через Грецію Moody’s знизило прогноз рейтингу Німеччини на негативний
08:56, 24 липня 2012Світ
1102 0
Рейтингове агентство Moody’s повідомило про негативний прогноз щодо кредитних рейтингів Німеччини, Нідерландів і Люксембургу, що пов’язуюють із можливим виходом Греції з зони євро.
Німеччині вихід Греції дорого коштуватиме
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому агентством напередодні.
Аналітики Moody’s вважають, що у єврозоні продовжує зростати «невпевненість», пише Радіо Свобода. Вона зокрема пов’язана з побоюваннями, що Греція вийде з зони євро.
Згідно з заявою, «підвищення ймовірності виходу Греції з єврозони» може спричинитись до «потрясіння у фінансовому секторі, стабілізувати який особи, що визначають політичний курс, зможуть лише дуже великою ціною».
Водночас позитивний прогноз зберігається щодо кредитного рейтингу Фінляндії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter