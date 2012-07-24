Через Грецію Moody’s знизило прогноз рейтингу Німеччини на негативний

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому агентством напередодні.

Аналітики Moody’s вважають, що у єврозоні продовжує зростати «невпевненість», пише Радіо Свобода. Вона зокрема пов’язана з побоюваннями, що Греція вийде з зони євро.

Згідно з заявою, «підвищення ймовірності виходу Греції з єврозони» може спричинитись до «потрясіння у фінансовому секторі, стабілізувати який особи, що визначають політичний курс, зможуть лише дуже великою ціною».

Водночас позитивний прогноз зберігається щодо кредитного рейтингу Фінляндії.