За палений Nike у підприємця через суд забрали бізнес

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління підтримання державного обвинувачення прокуратури Андрія Гончаренка, підприємець, без відповідного дозволу власника, використовував знаки торгових спортивних марок компаній «Nike» та «Adidas» при реалізації та демонструванні для реалізації фальсифікованого спортивного одягу.

Своїми діями бізнесмен завдав шкоду обом компаніям на загальну суму понад 1,2 млн грн.

Вироком Київського районного суду м. Харкова від 6 листопада 31-річного харків’янина визнано винним за частинами 2, 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, що спричинило матеріальну шкоду у великому розмірі).

Підприємця засуджено за сукупністю злочинів, згідно зі статтею 70 КК України, до штрафу в розмірі 34 тис. грн, конфіскації та знищення продукції, та позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю терміном на один рік.

Також задоволено цивільний позов компанії «Nike» на суму понад 108 тис. грн.