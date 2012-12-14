Грабіжники в білих рукавичках винесли золото з ломбарду

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, ввечері 11 грудня двоє невідомих, озброєні предметом, схожим на автомат, скоїли розбійний напад на ломбард, розташований за адресою: вул. Ляшенка, 2 у Кіровському районі м. Донецька. Погрожуючи жінці-касиру, зловмисники заволоділи виробами із золота й зникли з місця події. В обох на обличчях були марлеві медичні пов'язки, а на руках - білі рукавички.

Директор ломбарду повідомив про напад до міліції. Першими на місце пригоди прибули співробітники державної служби охорони, оскільки спрацювала тривожна кнопка.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, сполучений із проникненням у житло, інше приміщення або сховище). Перелік викраденого й сума матеріальних збитків встановлюються.

Правоохоронці звертаються з проханням до всіх жителів міста, кому щось відомо про це пограбування й осіб, причетних до нього, повідомити по телефону до міліції. У повідомленні зазначається, що підозрюваним на вигляд 20-25 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Один був у темному одязі й бейсболці, другий - у чорній куртці з капюшоном, чорних брюках із білими смужками з боків та чорній шапці.