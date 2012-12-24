У Києві ДАІ перекриває центральні вулиці через снігопад

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ДАІ не рекомендує водіям їхати вулицею Михайла Грушевського і пропускає туди лише великі автомобілі.

При цьому інспектори ДАІ говорять, що на підйомах буксують навіть джипи.

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Станом на 18.20 центральні вулиці Києва залишаються нерозчищеними від снігу, пересуватись за кермом можна лише на невеликій швидкості.