В Одесі піймали відомого наркобарона-мільйонера

Співробітники одеського облуправління по боротьбі з організованою злочинністю затримали відомого російського наркобарона Ігоря Соколовського, ширше відомого на прізвисько «Сокіл».

49-річний Ігор Соколов був чотири рази судимий і перебував у розшуку поліції Російської Федерації. Кримінальний авторитет був відомий тим, що тривалий час очолював один з найбільших наркокланів Росії.

В Одесі авторитет жив за фальшивими документами, однак, підроблений паспорт не став перешкодою для упіймання злочинця. Про це «Сегодня» розповіли в одеській обласній прокуратурі.

Цікаво, що «Сокіл» був знаменитий у кримінальних колах тим, що налагодив велику торгівлю героїном із «золотого трикутника» - Афганістану і Пакистану. Оборот наркобізнесу «Сокола» досягав кількох сотень мільйонів доларів на рік.