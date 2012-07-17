Наркобарон замовив убивство екс-президента Сербії

Про це пише РосБізнесКонсалтинг з посиланням на бєлградське видання Press.

Д.Шарич включив у розстрільний список, крім Б.Тадича, ще п'ять високих сербських чиновників - голову координаційного бюро Ради національної безпеки Міодрага Ракича, міністра внутрішніх справ Івіцу Дачич, керівника Агентства з безпеки та інформації Сашу Вукадиновича, прокурора по боротьбі з організованою злочинністю Мілько Радисавлевича і міністра юстиції Сніжану Малович.

Так кримінальний авторитет вирішив помститися керівництву країни за розвал своєї тіньової імперії.

Б.Тадич за час свого президентства в 2004-2012 рр. неодноразово заявляв, що боротьба з організованою злочинністю є одним з головних пріоритетів.

Раніше в місцевих ЗМІ з'являлися повідомлення, що Д.Шарич переховується в Швейцарії і планує перебратися до Південної Америки. Сербська влада тим часом переслідує спільників наркобарона.