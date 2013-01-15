Експерти: Бізнес «гальмує» з модернізацією через непередбачуваність економіки

Бізнес не поспішає витрачати кошти, очікуючи кращих часів. А це може ще більше загальмувати ріст економіки в наступному році, відзначають експерти.

У Держстаті за підсумками листопада минулого року зафіксували різке скорочення негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами. У жовтні її дефіцит становив $ 1,5 млрд, а в листопаді $ 0,99 млрд. "Це дуже різке зниження, не характерне для кінця року, коли зазвичай спостерігається погіршення дефіциту зовнішньої торгівлі", - відзначає директор економічних програм Центру ім. Разумкова Василь Юрчишин. За підсумками 11 місяців минулого року негативне сальдо зовнішньої торгівлі склало $ 13,7 млрд, повідомляє Коммерсант.

Зазвичай зниження негативного сальдо є хорошою новиною для економіки. Однак нинішнє скорочення викликане зовсім не зростанням експорту українських товарів за кордон - його обсяги в листопаді зменшилися на 4,5%, до $ 5,81 млрд. На негативне сальдо вплинуло падіння обсягів імпорту товарів в Україну - поставки в листопаді скоротилися на 10,2% , до $ 6,89 млрд.

Частково зменшення обсягу імпорту пояснюється зниженням закупівлі природного газу - в листопаді її обсяг склав $ 1,13 млрд, що на $ 228 млн менше, ніж місяцем раніше. "Українська економіка знижує свою потребу в газі, і, крім того, листопад був досить теплим", - пояснив голова правління альянсу "Нова Енергія України" Валерій Боровик.

Але що більш істотно - за підсумками листопада був зафіксований різкий спад імпорту як промислових, так і побутових товарів. Зокрема, закупівлі продукції транспортного машинобудування знизилися на $ 106 млн (до 516 600 000), обладнання - на $ 177 млн ​​(до $ 1,06 млрд), імпортної продукції металургії - на $ 72,6 млн (до $ 409 300 000). Навіть закордонного одягу і взуття українці стали купувати втричі менше - обсяг імпорту за місяць впав з $ 86 млн до $ 31 млн.

За словами виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, такий різкий спад закупівель імпортного обладнання може вже в середньостроковій перспективі призвести до додаткового гальмування зростання української економіки.

"Українські бізнесмени бачать, що ситуація на світових ринках залишається невизначеною, а тому не прагнуть вкладати в модернізацію виробництва, воліючи зберегти резервні кошти", - пояснив експерт.

В уряді усвідомлюють цю проблему. "На останній зустрічі з українськими економістами прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив, що вважає цю загрозу серйозною і що уряд шукає шляхи мотивації бізнесу вкладатися в модернізацію. Це може бути і прискорена амортизація, і податкові пільги", - вважає пан Устенко.

Однак реалізувати ці заходи на практиці буде непросто, впевнена виконавчий директор "Європейської бізнес асоціації" Ганна Дерев'янко: "Такі заходи дійсно можуть дати позитивний ефект, особливо якщо такі пільги будуть доступні всьому бізнесу, а не тільки обраним. Однак зараз бізнес найбільше турбує навіть не погіршення зовнішнього попиту, а непередбачуваність економічної політики уряду, тому можливість влади реалізувати такі плани викликає сумніви ".