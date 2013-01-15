Учасник акції проти мовного закону отримав 2 роки умовно

У Києві за звинуваченням у пораненні міліціонерів умовно засуджено учасника акції проти мовного закону, що проходила 4 липня 2012 року біля Українського дому.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, Шевченківський районний суд м. Києва виніс вирок у кримінальній справі стосовно учасника подій, що сталися 4 липня біля Українського Дому, котрий спричинив тілесні ушкодження працівникам міліції у зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»).

Того дня чоловік застосував балончик з хімічною речовиною до міліціонерів, котрі виконували свої службові обов’язки з охорони громадського порядку біля ДП «Центр культурного та ділового співробітництва «Український дім».

«Внаслідок застосування рідини невідомого походження три працівники міліції отримали тілесні ушкодження у вигляді крововиливу кон’юнктиви обох очей з посиленою ін’єкцією судин слизових оболонок», - сказано у повідомленні.

При визначенні покарання суд підтримав позицію державного обвинувача у справі та врахував щире каяття підсудного.

Згідно з вироком суду, йому призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Довідка УНІАН. 3 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів по всій Україні.

4 липня біля Українського дому у Києві сталися сутички між народними депутатами, мітингувальниками і бійцями спецпідрозділу «Беркут». Парламентарії, зокрема, заблокували входи до Українського дому, після чого кілька сотень бійців спецпідрозділу «Беркут» оточили службовий вхід до приміщення, і з застуванням сльозогінного газу відтіснили депутатів та мітингувальників від входу до будівлі.