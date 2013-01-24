У Донецьку автограбіжники склом затиснули руку міліціонерові і поїхали

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, співробітник карного розшуку був серйозно травмований під час перешкоджання злочину (пограбування автомобіля) вчора, 23 січня, у Ворошиловському районі по проспекту Комсомольському.

Створюючи шалений опір, зловмисники затиснули руку працівника міліції дверима автомобіля, протягнувши його кілька метрів дорогою, після чого з місця злочину зникли. У скоєнні даного злочину підозрюються водій та пасажир автомобіля «Мерседес Бенц» сірого кольору (держномер АЕ 1279 ЕІ).

За даним фактом відкрито кримінальне провадження щодо ч.2 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, поєднане із заподіянням тілесних ушкоджень).

Правоохоронці звернулися до всіх, кому що-небудь відомо про дану подію, повідомити в міліцію.