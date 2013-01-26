У київському супермаркеті біля каси помер покупець

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Святошинського району Києва

За словами дружини померлого, біля каси у супермаркеті йому раптово стало зле. За телефоном «103» вона викликала швидку допомогу, а один із відвідувачів супермаркета особисто звернувся за допомогою до медичних працівників поліклініки, яка розташована поруч. Натомість, медики з поліклініки за викликом для надання допомоги у супермаркет не прийшли, а фахівці карети швидкої допомоги, які прибули на місце, вже констатували смерть чоловіка.

За попередніми даними, він помер внаслідок серцевого нападу.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Святошинського району Києва.