Янукович звільнив трьох голів РДА Києва
23:01, 04 лютого 2013Суспільство
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Президент України Віктор Янукович звільнив голів Подільської, Святошинської та Голосіївської районної державної адміністрації в місті Києві.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Президента України.
Згідно з документами, звільнено з посад голів райдержадміністрацій Матвієнка Петра (Подільська РДА), Рюмшина Сергія (Святошинська РДА) та Незнала Олександра, який очолював Голосіївську райдержадміністрацію і сам подав заяву, зазначено в документі.
Як повідомляв УНІАН, у Києві роботу голів трьох райдержадміністрацій (Голосіївської, Святошинської, Подільської) визнано незадовільною в частині прибирання територій від снігу та накрижень. Як повідомили у прес-службі КМДА, розглядалося питання щодо їхнього звільнення.
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