Янукович звільнив трьох голів РДА Києва

23:01, 04 лютого 2013
Суспільство
2834

Президент України Віктор Янукович звільнив голів Подільської, Святошинської та Голосіївської районної державної адміністрації в місті Києві.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Президента України.

Згідно з документами, звільнено з посад голів райдержадміністрацій Матвієнка Петра (Подільська РДА), Рюмшина Сергія (Святошинська РДА) та Незнала Олександра, який очолював Голосіївську райдержадміністрацію і сам подав заяву, зазначено в документі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві роботу голів трьох райдержадміністрацій (Голосіївської, Святошинської, Подільської) визнано незадовільною в частині прибирання територій від снігу та накрижень. Як повідомили у прес-службі КМДА, розглядалося питання щодо їхнього звільнення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter