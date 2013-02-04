Янукович звільнив трьох голів РДА Києва

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Президента України.

Згідно з документами, звільнено з посад голів райдержадміністрацій Матвієнка Петра (Подільська РДА), Рюмшина Сергія (Святошинська РДА) та Незнала Олександра, який очолював Голосіївську райдержадміністрацію і сам подав заяву, зазначено в документі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві роботу голів трьох райдержадміністрацій (Голосіївської, Святошинської, Подільської) визнано незадовільною в частині прибирання територій від снігу та накрижень. Як повідомили у прес-службі КМДА, розглядалося питання щодо їхнього звільнення.