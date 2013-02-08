У Дрогобичі голові РДА спалили іномарку «коктейлем Молотова»

Як повідомили УНІАН компетентні джерела у Дрогобицькій РДА, автомобіль марки „Toyota Corolla” був припаркований біля будинку голови РДА.

У відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про те, що вчора, 7 лютого, близько 23.40 у м.Дрогобич біля одного з будинків невідомі розбили скло у припаркованому автомобілі і вкинули в салон горючу запалювальну суміш. Внаслідок пожежі повністю вигорів салон іномарки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.194 КК України (навмисне знищення або пошкодження майна). Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.