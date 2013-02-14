Літак, що розбився в Донецьку, при посадці зачепив 10-метрову метеовишку

Про це повідомляє кореспондент Новости Донбасса.

«За попередніми даними, при заході на посадку літак зачепив метеовишку заввишки 10 метрів лівим крилом. Правим крилом зачепив землю, лопатями правого двигуна », - розповів Вишинський.

Потім літак перелетів через руліжні доріжки, вже на грунті перекинувся і розколовся.

Прокурор Донецької області зазначив, що загоряння літака, про який раніше повідомляли ЗМІ, як такого не було. Він також додав, що жертв авіакатастрофи могло бути більше, якби рятувальники не загасили гасову доріжку, яка і могла спровокувати спалах літака.

Вишинський зазначив, що зараз над розслідуванням події працює слідча група в кількості близько 30 слідчих, які представляють міліцію, прокуратуру та СБУ.

За словами донецького прокурора, зараз розглядається декілька версій події. Перевіряється правильність дій екіпажу, наземних служб, технічний стан літака і технічний стан пристроїв наземних служб.