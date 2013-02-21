На Сумщині голову сільради піймали на «дерибані» громадської лазні
17:27, 21 лютого 2013Суспільство
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У Сумській області затримано голову сільради за підозрою в отриманні 11 тис. грн хабара за продаж громадської лазні.
Зловмисник вимагав і одержав 11 тис. грн хабара / Фото : transkarpatia.net
У Сумській області правоохоронці затримали голову однієї з сільрад Роменського району, підозрюваного в отриманні хабара у розмірі 11 тис. грн за продаж громадської лазні.
Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, стосовно чиновника цього тижня відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 («отримання хабара») Кримінального кодексу України. Як встановлено, зловмисник вимагав і одержав 11 тис. грн хабара від приватного підприємця за розв’язання питання про реалізацію йому нерухомого майна – лазні, яка перебуває на балансі зазначеної сільської ради. Ведеться слідство.
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