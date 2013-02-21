На Сумщині голову сільради піймали на «дерибані» громадської лазні

У Сумській області правоохоронці затримали голову однієї з сільрад Роменського району, підозрюваного в отриманні хабара у розмірі 11 тис. грн за продаж громадської лазні.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, стосовно чиновника цього тижня відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 («отримання хабара») Кримінального кодексу України. Як встановлено, зловмисник вимагав і одержав 11 тис. грн хабара від приватного підприємця за розв’язання питання про реалізацію йому нерухомого майна – лазні, яка перебуває на балансі зазначеної сільської ради. Ведеться слідство.