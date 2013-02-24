Кияни опинилися в полоні у супермаркета - людей не випускали на вулицю

Сьогодні в ТЦ "Караван" сталася НП: близько 13:30 в будівлі торгового центру пропала електрика, повідомляє газета "Сегодня".

Після того, як каси великого супермаркету перестали працювати, персонал загородив візками всі виходи. Як передає кореспондент видання, людей не випускали за межі торгового залу.

Один з продавців заявив, що світло вимкнули у всьому районі. "У касирів чеки незакриті. Каси пищать все, а нам нічого не говорять, чекаємо. У всіх магазинах теж світла немає, вони двері позачиняли і сидять. Кажуть, світла не буде ще дві години", - розповів очевидець.

Після того, як з'явилася інформація про тривале відключення електрики, людей почали випускати, однак на виході охорона ретельно перевіряла всі сумки.