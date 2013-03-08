За вбивство харківського судді заарештований один з трьох підозрюваних

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, при цьому розкрито цілий ряд інших злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, зберіганням зброї, пограбуваннями у Луганській, Донецькій та Одеській областях.

Під час проведення санкціонованих судом обшуків за адресами проживання цих громадян були вилучені речові докази, зокрема, предмети, які мають схожість з викраденими з помешкання вбитого судді.

Зараз ці предмети перебувають на дослідженні, а вказані особи перевіряються на можливу причетність до вбивства судді та його родини.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року в Харкові невідомі убили суддю районного суду Фрунзе Харкова В.Трофімова і трьох членів його сім'ї.

За даними міліції, обезголовлені трупи виявив в одній з квартир багатоповерхівки близький родич загиблих. Було вбито: 58-річного В.Трофімова, його 59-річну дружину, їх 30-річного сина і 29-річну цивільну дружину сина. Вбивці забрали з місця злочину відсічені голови убитих.