Охорона пам'ятника Катерині ІІ коштує півмільйона за рік

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Згідно з повідомленням, до кінця року патруль УДСО на службовому транспорті охоронятиме скульптурну групу пам’ятника «Засновникам Одеси» на Катерининській площі. Двоє охоронців у бронежилетах і армійських шоломах будуть озброєні вогнепальною зброєю, гумовим кийком, гумовою палицею і матимуть при собі наручники.

В обов’язки патруля входить затримувати та доставляти правопорушників до чергових частин територіального ОВС та складати на затриманих ociб адміністративні протоколи про порушення законодавства.

Послуги охорони оплачуватимуть з державного бюджету.

Як нагадують «Наші гроші», міськрада почала замовляти охорону пам'ятника три роки тому - після того, як у лютому 2010 року невідомі облили його червоною фарбою і написали на постаменті слова «Катам України». З того часу на охорону пам’ятника вже витратили 1,43 млн грн.

Скульптурна група «Засновникам Одеси» являє собою постамент, на вершині котрого стоїть пам’ятник імператриці Катерині ІІ, а довкола ще чотири пам’ятники – засновникові міста Осипові де Рибасу, першому архітектору міста Францу де Волану, а також двом фаворитам цариці – князю Григорію Потьомкіну та начальнику чорноморського флоту, новоросійському генерал-губернатору Павлу Зубову.

Пам’ятник Катерині та її сподвижникам на цьому місці був встановлений ще в 1900 році, однак з приходом радянської влади його демонтували, пізніше встановивши пам’ятник повсталим матросам броненосця «Потьомкін».

У 2007 році міська влада вирішила відновити скульптурну групу з Катериною на чолі. Спонсором проекту виступив Руслан Тарпан, на той час депутат міськради, обраний за списком блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція». Відкриття пам’ятника пройшло під протести 200 представників ВО «Свобода» та Українського козацтва, які тримали лозунги «Пам’ятник Катерині ІІ – злочин проти України».