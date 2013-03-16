Азаров дізнався про вбивство в Борзні з Фейсбуку

06:22, 16 березня 2013
Суспільство
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Чоловік, який вчинив замах на вагітну жінку і вбив ненароджену дитину, не міг бути членом Партії регіонів.

На Чернігівщині майор міліції порізав вагітну жінку

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Ось зараз до мене на сторінку написав Юрій Клейнос (користувач Facebook - УНІАН) про жахливу історію, яка відбулася в місті Борзна Чернігівської області. Я хочу сказати, що я обурений і приголомшений цією подією, як і всі нормальні люди. Безумовно, буде проведене в повному масштабі розслідування, я таке доручення вже дав. Потрібно розібратися, чому цей, не повертається язик сказати слово, чоловік, у 2002 році був відновлений в органах міліції наказом тодішнього міністра", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що необхідно перевірити, хто сприяв його поверненню на службу, чому так довго люди терпіли ті неподобства, які він дозволяв собі.

"Його з міліції було звільнено лише 2 місяці тому. Я не знаю, які підстави у пана Клейноса називати його "регіоналом", за моєю інформацією, він ніколи не був і не міг бути в Партії регіонів, хоча б з тієї простої причини, що працівники правоохоронних органів не мають права, відповідно до законодавства, перебувати у політичних партіях. Ще раз хочу сказати, що це розслідування перебуватиме на контролі, а злочинець понесе відповідне покарання. У цьому можна не сумніватися!", - підкреслив глава уряду.

Як повідомлялося, 11 березня до реанімації центральної районної лікарні була доставлена 22-річна місцева жителька з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Жінка була на шостому місяці вагітності. Під час хірургічної операції дитину врятувати не вдалося.

Підозрюваний, 37-річний житель Борзни, через кілька годин був затриманий оперативниками і поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частини 2 пункту 2 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка свідомо для винного була в стані вагітності) - карається позбавленням волі на термін від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Чернігівської області. Справа кваліфікується як замах на вбивство вагітної жінки.

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