Експерти позитивно оцінили 100 днів нового Кабміну

Таку думку висловив екс-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк.

«Зміна уряду завжди несе певні зміни в його роботу, так як приходять нові люди зі своїм баченням розвитку. Якщо в цілому оцінити перші 100 днів роботи уряду, то я б відзначив економічний блок. Він мені й ближче, і його роботу відчувають найбільше», – зазначив екс-міністр.

«Останні виступи перед журналістами міністрів, що відповідають за економічний блок, а також їх доповіді, з якими я ознайомився, показали, що вони несуть правильні вірні посили для роботи того ж бізнесу, врегулювання питань податкового законодавства. Вони знають фінанси, економіку, грубо кажучи, матчастину», – переконаний Анатолій Близнюк

За його словами, економічний ефект від роботи нинішнього Кабміну населення може відчути після початку реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

«Ця програма повинна дати нове дихання економіці, і в світлі програм з імпортозаміщення, кредитування економіки, енергоефективності. Певні результати ми вже бачимо по тому ж скороченню використання імпортних енергоносіїв. Позитивні сигнали отримав бізнес, населення у вигляді зниження податкового навантаження», – додав політик.

Голова правління Інституту української політики, політолог Кость Бондаренко відзначає роботу економічного блоку уряду, однак вважає, що він не повністю реалізував свій потенціал через заблокований парламент.

«Ясно, що для роботи уряду необхідна певна кількість нормативних актів. Однак як діяти, коли парламент паралізований, і всі ініціативи блокуються? Приведення в порядок роботи Верховної Ради одночасно позитивно позначиться і на роботі уряду», – вважає політолог.

Нагадаємо, що новий склад уряду був сформувати 24 грудня 2012 року.