Лише кожен п'ятнадцятий український школяр вважається здоровим

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра соціальної політики Лідія Дроздова сьогодні під час парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день лише 7% школярів вважаються повністю здоровими.

Тому, за її словами, досить важливо, щоб для зміцнення та відновлення здоров’я дітей був повноцінний відпочинок дітей.

Л.Дроздова повідомила, що згідно з планом забезпечення оздоровлення та відпочинку, близько 3 млн дітей шкільного віку планується оздоровити цього року, що “на 100 тис. більше, ніж у минулому році, а це понад 69% від загальної чисельності дітей шкільного віку».

Вона зазначила, що передбачено забезпечити оздоровленням та відпочинком 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 72,7% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 49,6% дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 49,1% дітей-інвалідів, 74% дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, та 48,6% дітей, працівників агропромислового комплексу.

Вона повідомила, що в держбюджеті на поточний рік передбачені видатки на організацію оздоровлення і відпочинку дітей в сумі близько 417 млн грн, що на 2,5 млн грн. менше, ніж в минулому році.

Л.Дроздова також підкреслила, що в центрах “Артек” та “Молода гвардія” планується оздоровити майже 26 тис. дітей, котрі потребують особливої соціальної уваги і підтримки. При цьому вона висловила жаль, що це буде на 8 тис. дітей менше, ніж у минулому році.