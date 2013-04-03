У київської СБУ - новий начальник
17:38, 03 квітня 2013Суспільство
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Президент призначив начальника Головного управління СБУ в Києві та області.
Янукович призначив нового голову СБУ в Києві та області
Начальником Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області призначено Олександра Щеголєва.
Відповідний указ Президента України Віктора Януковича оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Іншими указами В.Янукович звільнив Юрія Парамонова з посади начальника Управління СБУ в Києві та Сергія Качуровського - з посади начальника Управління СБУ в Київській області.
Крім того, Президент призначив Володимира Ляпкіна начальником Департаменту оперативного документування Служби безпеки України.
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