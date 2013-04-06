В Одесі продовжують масово вбивати собак, міліція мовчить

В Одесі громадськість стурбована відсутністю реакції міліції на факти масового винищування бездомних тварин.

Як повідомили УНІАН в Одеському союзі захисту тварин, лише 5 квітня догхантери отруїли масу тварин у різних районах міста.

«Отруєні собаки на вулиці Гайдара (Малиновський район Одеси), де знайдено 5 трупів. Ще одного собаку у важкому стані привезли до ветклініки. Там заявили, що вранці до них до лікарні подзвонили невідомі й попередили, що буде масове отруєння тварин…», - повідомили в організації.

Також масово отруєно бездомних собак у селищі Хлібодарське, розташованому на в`їзді до Одеси.

«Зроблено це з особливим цинізмом: перед інцидентом по всьому селищу були вивішені оголошення із закликом не годувати собак. Потім їх хтось «нагодував». Місцеві жителі шоковані тим, що відбулося, вони вимагають розібратися й покарати тих, хто вбив таку кількість тварин. А ось виявити вбивців буде складно», - зазначили в Одеському союзі захисту тварин.

В організації заявляють, що попередні численні звернення до міліції, як простих одеситів, так і офіційних захисників тварин, залишаються практично безрезультатними. Приміром, відомо, що в Аркадії промишляє психопат, який з особливою жорстокістю вбиває й мучить тварин. Днями у ветеринарній клініці прооперували кошеня, якого раніше виявили саме в Аркадії серйозно покаліченим, – із вивернутими лапами, заявили зоозахисники.