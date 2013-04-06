Київ може підтопити у чотирьох місцях

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, протягом доби у місті відкачано 12 тис. 784 куб. м води, до робіт залучено 20 рятувальників та 5 одиниць насосного обладнання.

Зокрема, підрозділи Головного управління ДСНС України у м. Києві та підрозділи, залучені від Головного управління ДСНС у Луганській області, вже четвертий день відкачують воду на вулиці Ватутіна (Жуляни).

Силами Державної пожежно-рятувальної частини №19 міста Києва здійснюється відкачування води у провулку Зимовому біля ринку Троєщина. Особовий склад та техніка ДПРЧ №16 задіяні до відкачування води на вулицях Колочевська та Сновська.

”За допомогою насосних станції та мотопомп проводилася безперебійна відкачка талої та дощової води. Усі рятувальники, які працюють на місцях, починаючи з 1 квітня, забезпечені усією необхідної спецтехнікою та знаряддям”, - запевнили в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня КМДА визначила місця можливих підтоплень повеневими водами у різних районах міста, близько 240 будівель знаходяться на територіях, яким загрожує підтоплення.

За даними ДСНС, на сьогодні внаслідок опадів і танення снігу спостерігається підйом грунтових вод та часткове затоплення територій, господарських та житлових будинків у 188 населених пунктах у Вінницькій, Волинській, Хмельницький, Житомирський, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавський, Чернівецький, Чернігівській областях та Києві.

З метою надання допомоги населенню для відкачування води на прибудинкових територіях залучаються рятувальники.