Янукович затвердив угоду про фінансову розвідку в СНД
04:57, 09 квітня 2013Суспільство
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Президент України затвердив Угоду про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць СНД, учинену 5 грудня 2012 року в м.Ашгабаті.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Документом передбачається, що органом, відповідальним за реалізацію угоди в Україні, є Державна служба фінансового моніторингу України.
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