В Україні збільшать виробництво комбайнів і тракторів

Такі плани можна реалізувати при реалізації 5 інвестиційних проектів в області сільгоспмашинобудування за участю вітчизняних та провідних світових виробників.

Разом з тим, держава удосконалює програми лізингу і сприяє створенню машинно-тракторних станцій, які допоможуть дрібно- і середньотоварним виробникам придбати техніку та отримувати необхідний сервіс.

Про це сьогодні під час наради в Кабміні з приводу розвитку вітчизняного сільгоспмашинобудування повідомив Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Щоб добитися валового збору зерна у 80 мільйонів тонн, необхідно технічне переоснащення. Тому на сьогодні для вирішення цього завдання потрібно підтримати виробництво вітчизняного високопродуктивного комбайна із залученням провідних іноземних компаній. Так, на сьогодні ми відпрацювали 5 інвестиційних проектів, які дозволять у 2017 році наростити збір високопродуктивного комбайна до 2500, тракторів − до 12 800 одиниць», − повідомив Микола Присяжнюк.

Також міністр зазначив, що зараз в Україні вже розроблено комбайн «Скіф», який на початковому етапі відповідає необхідним вимогам. Однак його потрібно доопрацьовувати і зробити конкурентоспроможним.

Крім того, глава відомства звернув увагу на забезпечення можливості придбання таких комбайнів дрібно- і середньотоварними виробниками.

«Великотоварні виробники вже технічно переоснащені на високому рівні. Щоб задовольнити потреби середньотоварного виробника і фермерів, необхідно удосконалити програми агролізінга, а також підтримати створення комерційних МТС. Наше завдання − переконати фермерів у вигідності участі в таких об'єднаннях. І разом з профільними організаціями ми відпрацьовуємо можливості створення таких пересувних МТС. На їх базі буде надаватися мультибрендовий сервіс», − підкреслив Микола Присяжнюк.