На Черкащині молода пара розбилася на мотоциклі, який з’їхав у річку

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, вранці 28 квітня в селищі Буки на мосту через річку Гірський Тікич, 21–річний водій мотоцикла "МТ–10", що проживав у Києві, не впорався з керуванням та з'їхав у річку.

Внаслідок ДТП водій та його 21–річна пасажирка, місцева жителька, загинули на місці пригоди.