На Черкащині молода пара розбилася на мотоциклі, який з’їхав у річку
18:51, 29 квітня 2013Суспільство
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В селищі Буки Маньківського району Черкаській області 28 квітня молода пара розбилася на смерть, з'їхавши у річку на мотоциклі.
Водій не впорався з керуванням та з'їхав у річку / Фото: mediaport.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, вранці 28 квітня в селищі Буки на мосту через річку Гірський Тікич, 21–річний водій мотоцикла "МТ–10", що проживав у Києві, не впорався з керуванням та з'їхав у річку.
Внаслідок ДТП водій та його 21–річна пасажирка, місцева жителька, загинули на місці пригоди.
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