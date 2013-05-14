Укрзалізниця готує до літа 1,7 тис. вагонів з кондиціонерами

Згідно з повідомленням, для таких вагонів "Укрзалізниця" придбає близько 63 тонн холодоагенту. Загалом до сезону літніх пасажирських перевезень "Укрзалізниця" підготує 4 532 вагони.

Зокрема, станом на 14 травня "Укрзалізниця" вже відновила різними видами ремонтів на 19% більше, ніж було заплановано на цю дату - 3 471 вагон.

При цьому системою кондиціонування повітря вже обладнано 1 270 вагонів, що на 137 більше, ніж було заплановано.

Водночас підтримувати зовнішній вигляд потягів у належному стані будуть нові сучасні мийні комплекси, що працюють на чотирьох найбільших вагонних депо і ділянках "Укрзалізниці", - в Києві, Харкові, Львові і Донецьку.

"Всі роботи повинні бути закінчені до початку сезону літніх перевезень - 25 травня", - повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, з усього вагонного парку "Укрзалізниці" тільки 36,7% обладнані системою кондиціонування повітря, тоді як у решті вагонах функціонує система так званої природної вентиляції.

Президент доручив до листопада поточного року купити для потреб залізниць за рахунок державного бюджету 200 купейних вагонів, 41 пасажирський вагон, обладнаний місцями для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями, а також 7 спеціалізованих службово-технічних вагонів.

Президент визначив, що джерелом фінансування оновлення пасажирського парку залізниць виступають кошти Державного бюджету.

Довідка: Зношення пасажирського рухомого складу, задіяного в нічних перевезеннях, нині становить 85,8%. Більш як 3,6 тис. вагонів (51,7%) вже вичерпали термін експлуатації - 28 років і експлуатуються понад нормативний термін. Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичне зношення). Згідно зі ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» пасажирський пересувний склад повинен оновлюватися за рахунок коштів державного бюджету.